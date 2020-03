Challe Salle: Vem, da imam velik vpliv tudi na mlade, zato jih poskušam usmerjati #intervju

V nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru bo kot glasbeni gost nastopil tudi eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov Challe Salle. Ker bo nocojšnja oddaja posvečena predstavnicam nežnejšega spola, smo ga vprašali, kdo so najpomembnejše ženske v njegovem življenju in kako jih razvaja. Spregovoril pa je tudi o svoji ljubezni do košarke in glasbe ter kaj svojim poslušalcem pripravlja v bližnji prihodnosti.

Mesec marec je tradicionalno posvečen ženskam in takšna bo tudi tokratna oddaja Pri Črnem Petru. Katere ženske bi rekli, da so najpomembnejše v vašem življenju?

Moja mama Anka in sestra Maja, ki ju imam zelo rad in imamo tudi super odnose. Ko sem bil najstnik, so se starši ločili in takrat smo ostali mi trije sami, morali smo skupaj premagati vse ovire, zato smo vzpostavili posebno vez in odnos.

Moja mama je izjemno razumevajoča, dobrosrčna in močna ženska, ki nikoli ne obupa. V življenju me je vedno podpirala, ne glede na to, kaj sem se odločil, da bom počel. Naučila me je ceniti prave vrednote in tega se še danes držim.

Moja sestra Maja pa je pravi sonček, zelo pozitivna oseba, ki zna nasmejati vsakega. Zelo sem ponosen nanjo, ker je postala odrasla, odgovorna in uspešna ženska, saj je diplomirana ekonomistka, licencirana fitnes trenerka, učiteljica plesa, poleg tega pa tudi srečno poročena. Čeprav sem zelo zaseden zaradi svojega dela, se trudim, da se čim večkrat vidimo in družimo. Obstaja pa še ena posebna ženska, vendar svojega ljubezenskega življenja zaenkrat ne želim izpostavljati v medijih.

Foto: Bojan Puhek

Kako svojim ženskam po navadi izkažete svojo hvaležnost in ljubezen?

Predvsem s svojimi dejanji, lepimi gestami, spoštljivim odnosom in primernim obnašanjem. Štejejo tudi majhne pozornosti in darila, vendar to lahko kupi vsak. Vedno poudarjam, da največ štejejo dejanja in da se ljubezen izkazuje vseh 365 dni v letu, ne samo ob določenih praznikih.

Ženske pogosto opevate tudi v svojih skladbah. Bi nam zaupali, katera od teh pesmi je najbolj osebnoizpovedna?

Vse moje pesmi so avtobiografske in osebnoizpovedne, saj vsa besedila pišem sam na podlagi resničnih dogodkov in situacij, ki so se mi zgodile ali se mi dogajajo. Pesem Lagano recimo pripoveduje resnično ljubezensko zgodbo na zabaven način. Od ostalih pa lahko izpostavim pesem Kriva sva oba, ki govori o ljubezenskih problemih, s katerimi se pari srečujejo vsak dan.

Lahko rečemo, da ste pri ženskah zelo priljubljeni. Pa se vam je že zgodilo, da ste vi kdaj ostali s strtim srcem?

Seveda, mislim, da je vsak od nas že kdaj doživel kaj takega, vendar jaz pravim, da se vse zgodi z razlogom in tako je moralo biti. V življenju in ljubezni nič ne gre na silo. Prava ljubezen se zgodi takrat, ko najmanj pričakuješ.

Foto: Bojan Puhek

Veljate za enega najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. Kakšen je vaš recept za uspeh?

Uspeh ni slučajnost. Zame je recept kombinacija trdega dela, odrekanja, znanja in ljubezni do tega, kar počneš. Mislim, da je pri meni ključno to, da delam kvalitetno glasbo, ki pozitivno vpliva na ljudi različnih generacij. Veliko ustvarjam in nastopam, konstantno sem aktiven, veliko vlagam in se trudim biti čim boljši iz dneva v dan.

Poleg tega pa sem pozitiven, iskren in preprost človek, ki zna ceniti svoje poslušalce in poslušalke, vedno si vzamem čas za njih. Vem tudi, da imam velik vpliv tudi na mlade, zato jih usmerjam v glasbo, šport in razvoj njihovih talentov.

Ste se pred rapom preizkusili tudi v kakšni drugi glasbeni zvrsti?

Glasba je v mojem življenju prisotna že več kot 22 let, prav tako pa tudi šport. Oče je igral harmoniko, kitaro in klavir, zato je imel velik vpliv na moje glasbene začetke. Tako sem pri šestih letih tudi sam začel igrati klavir in uspešno dokončal osnovno glasbeno šolo. Nato sem se pri trinajstih letih spoznal s hip hop glasbo, začel pisati svoja besedila in tudi rapati.

Leta 2017 sem po krajšem glasbenem premoru spremenil svoje razmišljanje in življenjski stil, kar je vplivalo tudi na moje glasbeno ustvarjanje. Začeli so me privlačiti latino ritmi in drugačna vrsta glasbe, zato sem k rapu dodal tudi melodije in petje. Tako je nepričakovano nastala uspešnica Lagano, ki je prva pesem v reggaeton žanru pri nas, poleg tega pa tudi najbolj poslušana avtorska pesem v zgodovini Slovenije na Youtubu, saj šteje že več kot 7 milijonov ogledov.

Foto: Bojan Puhek

Ena od vaših večjih ljubezni je tudi košarka in med vašimi prijatelji sta tudi brata Dragić in Luka Dončić. Ste se kdaj z njimi pomerili tudi pod koši?

Res je, košarko sem igral več kot deset let in bil tudi zelo uspešen v mlajših kategorijah, vendar sem bil prisiljen kariero zaključiti zaradi poškodb. Leta 2008 smo z ekipo mladincev KD Geoplin Slovan osvojili naslov državnega prvaka, moja soigralca pa sta bila Zoran Dragić in Jan Vesely, ki je bil v sezoni 2018/2019 tudi razglašen za najbolj koristnega igralca Evrolige.

Sicer pa vsako soboto igram košarko s prijatelji za rekreacijo, veliko pa spremljam tudi NBA. Težava je le, ker so tekme pozno ponoči, zato po navadi pogledam samo vrhunce tekem naslednji dan. Že dolgo sem fan LA Lakersov in Lebrona Jamesa, ampak seveda navijam tudi za Luko in Gogija, s katerima sem prijatelj. Zaenkrat še ni bilo priložnosti, da bi se pomeril s katerim od njiju, bi pa z veseljem sprejel ta izziv.

Foto: Bojan Puhek

V nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru boste nastopili kot glasbeni gost. Se je med snemanjem zgodila, kakšna zabavna anekdota?

Mislim, da pri nas manjka zabavnih glasbenih oddaj, tako kot jih imajo vsi ostali v tujini, zato sem z veseljem sprejel povabilo za nastop. Všeč mi je bila celotna scena, dogajanje in to, da je oddaja na nivoju. Predvsem pa sproščenost celotne ekipe in vseh obiskovalcev, začutil sem same pozitivne vibracije in energijo. Glede anekdote pa mogoče to, da je imela voditeljica Jasna Kuljaj malo treme, ko sva skupaj snemala enega izmed prizorov. Vsi so se šalili na njen račun, da je preveč zmedena zaradi mene, saj smo morali zadevo nekajkrat ponoviti.

Kaj pa v bližnji prihodnosti pripravljate svojim poslušalcem?

Letos praznujem deseto obletnico glasbene kariere, ki jo bom kronal z izidom novega albuma in turnejo z bendom. Izid je planiran 10. oktobra 2020 in takrat bom imel tudi veliki samostojni koncert v Cvetličarni v Ljubljani. Za prvi singel Pariz smo pred nekaj dnevi posneli tudi nov videospot, ki bo izšel konec marca, junija pa sledi že nova pesem.

Challe Salle bo glasbeni gost v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, ki si jo lahko ogledate ob 20. uri na Planetu. Ob 21. 30 sledi satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.