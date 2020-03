Saša Lendero: Pravega moškega zagotovo ne naredijo centimetri! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddaja Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bo posvečena nežnejšemu spolu. Tokratna posebna gostja bo priljubljena pevka in voditeljica Saša Lendero, ki je med drugim razkrila, kakšni moški so ji všeč.

Najtežje naloge v oddaji Pri Črnem Petru bodo tokrat prevzeli moški. Siceršnjo voditeljico Jasno Kuljaj in natakarico Sofijo bodo osvobodili dela in ju poskusili čim bolj razvajati. Vsem damam bodo pripravili tudi posebno glasbeno presenečenje, saj bo na odru gostilne Pri Črnem Petru nastopil priljubljeni raper Challe Salle.

Posebna gostja tokratnega ženskega omizja bo priljubljena voditeljica in pevka Saša Lendero, ki je gasilcu Sašu odgovorila tudi na malce provokativno vprašanje, kakšni moški so ji všeč. Obenem pa je razkrila tudi, kako jo razvaja njen mož Miha Herzog. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru.

