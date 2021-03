Ali pevki retuširata svoje fotografije in kaj s tem sporočata mladini? #video

Ena je mamica, druga (še) ne, obe pa sta pevki, zato dobro vesta, kaj pomeni biti javna osebnost, kako zahtevno je javno nastopanje in kakšen vpliv imajo oboževalci, ki ju spremljajo, nanju.

Sanja Grohar je poleg nastopa v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko dvignila veliko prahu tudi z objavo svoje fotografije z dopusta v Dominikanski republiki, ki jo je obiskala februarja letos. Zakaj? Objavila je namreč fotografiji z istega kraja, a s triletno razliko. V tem času se je naučila ogromno, tudi o samopodobi.

Ko je objavila primerljivi fotografiji na Instagramu, se je razvnela debata o retuširanju slik in vplivnicah. Te se namreč vse bolj zavedajo, da so strije (sploh med in po nosečnosti) nekaj povsem normalnega. Svetovni val zgražanja in občudovanja pa je sprožila zvezdnica resničnostnih šovov Khloe Kardashian, ko je ob neobdelani fotografiji zapisala, da ima rada svoje črte. Tudi Sanja si z njo deli to spoznanje.

"Ne, nikoli ne retuširam slik za družbena omrežja," je bil odgovor pevke Alye. Nihče ni popoln, zakaj bi se pretvarjali, da smo mi. Alya je v zadnjem nastopu blestela od glave do pet na odru Pri Črnem Petru. Tako je bila videti med samo vajo. Zato je upravičeno lahko zadovoljna sama s sabo.

Že to soboto v oddaji Pri Črnem Petru: BQL, Modrijani, Rebeka Dremelj in Bepop in še mnogi drugi.

Vedno urejena Alya pa nam je pred nastopom še zaupala o tem, zakaj ne bi retuširala svojih fotografij. Odgovorila nam je: "Saj me ljudje potem ne bi prepoznali na ulici. Ni vse v zunanjosti."

Oddaja Pri Črnem Petru vsako soboto ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.