Tekmovalca z zadnjimi atomi moči, je čas za predajo? #video

V nocojšnji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu, bomo spremljali eno od najzahtevnejših preizkušenj do zdaj, v kateri bodo veliko vlogo imele tudi izjemno nizke temperature. Brata bosta po več fizično napornih nalogah povsem na koncu z močmi. Bosta primorana preizkušnjo predčasno končati?

Brata Igor in Gregor bosta na tokratni preizkušnji veliko moči porabila za prenašanje več kot 50-kilogramskega debla, ki ga bosta ob koncu preizkušnje lahko uporabila za kurjenje ognja. Brane T. Červek jima je pokazal, kako lahko iz njega naredita zelo uporabno švedsko baklo, katere prednost je, da gori dalj časa in je zelo priročna tudi za kuhanje.

Toda pred tem ju čakata naporna pot in mrzla voda, kar bo od njiju zahtevalo veliko energije. Pri žaganju debla sta tako bila že povsem brez moči, pred njima pa je bila še dolga in zelo mrzla noč, saj so se temperature začele spuščati proti ledišču. Več v zgornjem videu.

Ali bosta morala tokrat tekmovalca priznati premoč naravi, preverite nocoj ob 21. uri na Planetu.

