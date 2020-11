Preizkusite se v nagradnem izzivu in se potegujete za vikend doživetje s Ford Focusom #video 360°

Na zgornjem videoposnetku, ki je posnet v 360-stopinjski tehniki, zato lahko z miško oziroma prstom med gledanjem spreminjate zorni kot, vam bo Brane predstavil postopek, kako izdelati improviziran nahrbtnik.

Kako sodelovati v nagradni igri?

1. Po navodilih Braneta T. Červeka z zgornjega videoposnetka poskusite izdelati improviziran nahrbtnik, svoj poskus pa posnemite.

2. Videoposnetek, s katerega je razvidno, da ste izziv opravili na način, predstavljen na zgornjem videoposnetku,

- objavite na svojem osebnem profilu na Facebooku in v objavi označite facebook stran Preživetje v divjini (tag: @Prezivetje v divjini)

ali

- video objavite na Facebook strani: https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/.

3. Z oddajo videoposnetka na Facebooku (https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/) se sodelujoči strinja s Pravili in pogoji ter potrjuje, da je avtor objavljenega videoposnetka. Več v zvezi z varstvom osebnih podatkov si sodelujoči lahko prebere v 15. točki Pravil in pogojev.

Tukaj lahko preberete Pravila in pogoje nagradne igre.

Nagrada

Izmed vseh objavljenih videoposnetkov, ki bodo ustrezali zgornjim kriterijem, bomo v ponedeljek, 16. novembra, izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel vikend doživetje s Ford Focusom.

Ford Focus je bil slovenski avto leta 2019 in je s svojim športnim karakterjem pripravljen na aktiven vikend. Robusten in vsestranski Focus Active ponuja praktičnost in prilagodljivost. Povečan odmik od tal in večji kolesni oboki omogočajo suvereno obvladovanje vsakršnega cestišča. Paleta pametnih tehnologij, vključno z izbirnimi načini vožnje, vam omogočajo popolni nadzor nad cestiščem.

Notranjost Focusa Active je zasnovana na osnovi trpežnejših materialov, ki so odpornejši in sledijo hitremu tempu aktivnega življenjskega sloga. Številne domiselne rešitve v notranjosti bodo poskrbele za prijetno počutje vseh potnikov.

Opozorilo! Vedno upoštevajte primerne varnostne ukrepe. Ogenj vedno netimo na odprtem prostoru stran od vnetljivih stvari!

Če bi radi spoznali še več tehnik preživetja, se jih lahko naučite pri Branetu T. Červeku v njegovi šoli S.S.F.N.

