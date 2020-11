Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brane T. Červek je za prekmurska brata Igorja in Gregorja v oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, pripravil enega od najtežjih izzivov doslej. Predvsem bo na preizkušnji njuna fizična pripravljenost, čaka pa ju tudi nekaj vrtoglavih izzivov.

Igorja in Gregorja tokrat čaka več zahtevnih nalog, saj si bosta morala vsak pripomoček, ki ga bosta potrebovala v nadaljevanju preizkušnje, krvavo prislužiti. Eden izmed njih ju je tako čakal na vrvi visoko nad kanjonom. Poleg tega, da je velika težava višina, je pri tej nalogi zelo pomembna tudi moč, ki pa sta jo tekmovalca večinoma že porabila med prenašanjem težkega hloda po mrzli vodi.

Izziva nad kanjonom se je lotil Igor. Kljub spodbudnim besedam brata Gregorja in Braneta T. Červeka so grimase na njegovem obrazu že na pol poti nakazovale, da so mu začele pohajati moči. Več v zgornjem videu.

Ali je Igorju uspelo iz sebe stisniti še zadnji atom moči in ali je uspešno prišel do nujno potrebnega pripomočka, izveste v nocojšnji oddaji.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak TOREK ob 21. uri na Planetu.

