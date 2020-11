Tako je videti spuščanje po slapu ob temperaturah malo nad ničlo #video

V nocojšnji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu, nas čaka res ekstremna preizkušnja, v kateri bosta svojo voljo, vzdržljivost in fizično moč preizkusila brata Igor in Gregor. Zahteven izziv so jima dodatno otežile izjemno nizke temperature.

V pustolovščini, ki si jo bomo lahko na Planetu ogledali nocoj, sta se brata Igor in Gregor znašla pred fizično izjemno zahtevnim izzivom, saj ju je čakalo prenašanje težkega hloda po spolzkem terenu in vodi, prebijati sta se morala tudi po brzicah, premagovati visoke slapove in po vrvi prečkati kanjon. Vsi pripomočki za preživetje so ju namreč čakali na zelo nedostopnih mestih. Tako sta se morala po pripomočke za netenje ognja spustiti pod slap. Več v zgornjem videu.

Njuna največja težava je bil vsekakor hud mraz. Temperatura zraka se čez dan ni dvignila nad štiri stopinje Celzija, medtem ko je bila temperatura vode, v kateri sta prebila kar nekaj časa, le malce nad lediščem.

Ali prekmurska brata Igor in Gregor premoreta dovolj vzdržljivosti in moči, da bosta opravila vse izzive in uspešno dokončala preizkušnjo, izveste v nocojšnji oddaji Preživetje v divjini.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu NOCOJ ob 21. uri na Planetu.

