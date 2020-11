Brata v ledeni vodi pred skoraj nemogočo nalogo #video

V naslednji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu, bomo spremljali eno najzahtevnejših preizkušenj doslej. Brata Igor in Gregor bosta morala po izredno spolzkem terenu in ledeni vodi prenašati težak hlod, pri tem pa bo izredno pomembno, da ga ne zmočita. To pa bo vse prej kot lahka naloga.

Hlod, ki tehta okoli petdeset kilogramov, bosta morala brata na svojih ramenih prenašati kar nekaj kilometrov, ob tem pa paziti, da jima ne pade v vodo. Prav ta hlod bosta kasneje namreč uporabila za kurjenje, če jima bo uspelo, seveda, zanetiti ogenj.

Prenašanje hloda po izredno mrzli vodi bo zato poseben in zelo zahteven izziv. Kot je povedal mojster tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek, mraz povzroči, da se kri začne pomikati v notranjost telesa in zato so okončine vedno težje obvladljive. Zaradi tega pride do izgubljanja nadzora nad bremenom. Več v zgornjem videu.

Ali prekmurska brata Igor in Gregor premoreta dovolj vzdržljivosti in vztrajnosti, da bosta opravila ta izziv, izveste v oddaji Preživetje v divjini.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak TOREK ob 21. uri na Planetu.

