Tekmoval je v zimskem plavanju, zdaj bo svojo vzdržljivost preizkusil še v oddaji #video

Rojeni ste v Francoski Gvineji. Nam lahko o tem poveste kaj več?

Leta 1972 smo prišli v Slovenijo. Prišel sem z mamo in očimom. Ko sem imel dopolnil 18 let sem se v Gvinejo vrnil, da bi spoznal svojega biološkega očeta. Potem se tja nisem več vračal, ker je prišlo do določenih zamer. Verjetno imam brate in sestre, vseeno pa zdaj raje osredotočam na družino, ki me je vzgojila in je skrbela zame.

Ste tudi ljubiteljski ribič. Kdo vas je za to navdušil?

Za ribolov me je navdušil očim Slavko. Najraje lovim sladkovodne ribe in tudi sicer imam več izkušenj z ribolovom v sladkih vodah kot na morju. Večinoma gre za športni ribolov, če pa zakruli v želodcu, potem kakšno ribo odnesem tudi domov (smeh).

Povedali ste, da ste vajeni izzivov v naravi. Kaj vse ste že poskusili?

Izzivov v naravi se vedno veselim, saj si tam odvisen sam od sebe. Nekoc sem povabil družinico na pustolovščino v gozd, kjer smo hodili približno osem ur. Dva sva jedla, kar sva našla po poti, druga dva pa sta bila založena s sendviči. Na koncu sem najmlajšemu varovancu svetoval, naj gre po naporni hoji z mano namočit noge v ledeno mrzlo vodo. Kljub temu, da sva oba jokala od bolečin, sva drug dan skoraj lahko plesala, medtem ko druga dva nista mogla niti vstati (smeh).

Kateri vaš podvig v naravi doslej pa je bil po vašem mnenju najbolj ekstremen?

Kolega s fitnesa me je leta 2013 povabil, če bi šel z njim na zimsko plavanje na Bled. Takoj sem se odzval. Brez kakršnihkoli priprav sem zakoračil v vodo in odplaval svoje. Po tem sem sodeloval še nekajkrat.

Ko pri nič stopinj Celzija prvič stopiš v vodo in zaplavaš te preplavi toliko adrenalina, da sploh ne čutiš ali je voda topla ali mrzla in pač odplavaš svoje. Pri vseh nalednjih poskusih mraz veliko bolj občutiš. Če bi imel sponzorje, bi se v tej disciplini pomeril tudi na Finskem, kjer imajo vsako leto podobno mednarodno tekmovanje, z razliko, da so tam temperature še precej nižje.

Ste pred pred oddajo že poznali kakšne tehnike preživetja oz. ste jih pred tem že preizkusili?

Že kot otroci smo spali v senu, prenočevali v šotoru na prostem, prižigali ogenj z lečami in delali iskre in poskušali zanetiti ogenj z udarjanjem kamen ob kamen. Zdaj nisem prepričan, če bi to še znal (smeh).

Vas je pred oddajo kaj posebej skrbelo?

Pred oddajo me ni skrbelo nič, ker sem teoretično in tudi praktično dovolj podkovan, da bi v naravi preživel noč ali tudi več. Vse pa je seveda odvisno od zahtevnosti izzivov in vremenskih razmer, ki me čakajo.

