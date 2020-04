Obupanega tekmovalca morala tolažiti sotekmovalka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu, boste na preizkušnji v surovi naravi pri izjemno nizkih temperaturah in v neprijetnem vremenu lahko spremljali Mariborčanko Andrejo in Ljubljančana Patricka, ki se pred tem nista poznala. Pri netenju ognja jima ni šlo vse povsem po načrtu, zato je Ljubljančan začel izgubljati voljo.

Andreja in Patrick sta se zavedala, da preizkušnja v divjini, ki jo je zanju pripravil Brane T. Červek, vsekakor ne bo preprosta, vseeno pa verjetno nista pričakovala, da jo bo tako močno krojilo vreme. Padavine in nizke temperature so oba tekmovalca močno preizkušale, zato sta imela tudi nemalo težav pri verjetno najpomembnejši nalogi.

Pri enem od neuspešnih poskusov netenja ognja je zato Patrick kar nekoliko izgubil voljo in nemočno pokleknil na tla. Nekoliko več optimizma, kljub zares zahtevnim razmeram, je kazala njegova sotekmovalka Andreja, ki je obupanega sotekmovalca začela trepljati po hrbtu in ga tolažiti. Več v zgornjem videu.

Kako sta se Andreja in Patrick spopadla z izzivom preživetja v divjini, ki ga je krojilo zelo slabo vreme, preverite v nocojšnji oddaji Preživetje v divjini.

