To nevesto je prvi pogled na ženina šokiral

V včerajšnji epizodi šova Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45, smo na skupno pot lahko pospremili Monjo in Janka. Pred samim snidenjem sta imela oba tremo in določena pričakovanja, ki pa so se sprva izpolnila samo ženinu.

V šovu Poroka na prvi pogled sta tokrat dahnila usodni da Janko in Monja. Med pripravami na poroko je Janko priznal, da se počuti rahlo napeto, živčno in polno pričakovanj, tudi Monja je priznala, da ima tremo pred prvim srečanjem. Pred poroko sta si poslala tudi predporočno darilo, s katerim sta oba "zadela v polno". Oba sta namreč motorista, poslala pa sta si igrački motorja. Monji je to darilo dalo več poguma in tudi zagona, priznala pa je tudi: "Komaj čakam, da ga vidim."

Monja in Janko med poročnim obredom

Janko je priznal, da je bil pred prihodom neveste malo živčen. Ko jo je zagledal, pa mu je vzela sapo: "Samo njo sem lahko gledal. Plavolaska, opa. Saj nisem mogel gledati drugam." Monja pa je bila ob prvem snidenju malce zadržana, priznala pa je: "Je simpatičen, več pa nisem začutila."

Po koncu obreda je Monja iskreno dejala še: "Sploh ne vem, kaj naj rečem. Dala mu bom priložnost, ker zaupam strokovnjakom, ki so verjetno videli nekaj, česa jaz trenutno še ne vidim." To pa se je to odražalo tudi na poročnem slikanju, kjer se je počutila precej neprijetno. "Če bi nekaj začutila, bi dovolila dotike in bi ga poljubila tudi sama." Glede na njeno obnašanje je tudi Janko ugotovil, da se bo verjetno moral opravičiti za svojo "vsiljivost".

Monja se je med poročnim slikanjem počutila nelagodno.

"Rada bi ga spoznala in ocenila, ali sem se zmotila pri svojih občutkih, in da bi videla, če ima nekaj, in na tem lahko delava," je še priznala Monja. Do plesa s sinom Alenom na druženju, ki je potekalo po poroki, pa je Monja že uvidela, da ima Janko v sebi nekaj več. Sinu je dejala: "Na začetku sem doživela šok. Je pa simpatičen in zelo prijazen, pa tudi zelo prijeten sogovornik."

Strokovnjaki v šovu poudarjajo, da je Monja zdaj postavljena pred izziv. Bo znala potisniti na stran svoja pričakovanja?

