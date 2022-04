Napetost ne popušča: Bo Hajdi že nocoj zapustila eksperiment? #video

V šovu Poroka na prvi pogled smo bili včeraj priča izredno napetemu dogajanju na skupni večerji kandidatov. Sanela in Hajdi sta se pošteno sprli s Kate, kar je močno vplivalo na odnose med nekaterimi pari. Ali bo za katerega od parov to pomenilo tudi konec skupne poti, bo jasno na nocojšnji ceremoniji zaobljub.

Pri Hajdi in Anžetu je bilo jutro precej napeto. Anže se je zjutraj Hajdi najprej opravičil, kar je ona preprosto ignorirala in mu na mizo postavila zajtrk. "Nič, to je zajtrk. Od zdaj naprej pa si ga boš pripravljal sam. Itak nimava več o čem razpravljati."

"Sploh nima poguma, da bi se o čemerkoli pogovarjal z menoj. Opraviči se, ob tem pa se smeje. Če ti je res žal, se ne smeješ. Ali je f***jen? Ali je nor?" je izjavila o svojem možu. Zabrusila mu je še, da na njegovem obrazu na večerji parov ni bilo videti, da mu je žal. "Prišel si do mene, čisto nasmejan, kot da gre za neko igro."

Anže je priznal, da je vedel, da bo dogajanje na večerji močno vplivalo na njun odnos, vseeno pa ni vedel, da bo tako hudo.

"Če bi to storila jaz, bi me verjetno naslavljal z drugimi besedami. Meni si tudi rekel, da bom na koncu šla z drugim. Ne vem, kdo je na koncu s kom šel … In to z največjim krompirjem," mu je še očitala Hajdi. Več v zgornjem videu.

Ceremonija zaobljub

Pare nocoj čaka pomembna ceremonija zaobljub, na kateri morajo udeleženci povedati, ali želijo nadaljevati pot s partnerjem ali se bodo od eksperimenta predčasno poslovili. Kar nekaj parov ima v tem tednu skrhane odnose, zato bo zanimivo videti, kdo bo eksperiment nadaljeval, kdo pa se bo odločil oditi.

