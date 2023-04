Matevž se sprašuje: Ali se je Meri morda zagrela zame? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled Meri in Matevža nocoj čaka zmenek, poln zanimivih aktivnosti. Med drugim se bosta tudi kopala v čebru, kjer pa bo postalo tako vroče, da se bo Matevžu porodilo zanimivo vprašanje …

Zakonca sta med sprehodom naletela na čeber in Matevž je Meri povabil na kopanje v njem. Meri nad idejo ni bila navdušena, saj je na samem priznala: "Kaj je zdaj to?! Ali bom res mogla tu noter?" Na koncu se je vdala v usodo in po nekaj minutah postala veliko bolj navdušena nad izkušnjo.

V čebru se ji je nato pridružil tudi Matevž, a se mu je zaradi vročine v čebru in v bližini porodilo zanimivo vprašanje: "Ali se zadaj kadi zato, ker se nekaj greje, ali pa se je Meri morda malo zagrela zame?!"

Zakonca čaka v današnji epizodi še veliko drugih aktivnosti, med drugim tudi romantična večerja, na kateri bo Matevž izvedel odgovor na prejšnje vprašanje. Tudi vi pa ga lahko izveste že nocoj ob 21. uri na Planetu!

