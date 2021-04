V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako nedeljo ob 18.30, smo o letih in o tem, kje se vidi čez deset let, poklepetali z vedno zabavno Ano Mario Mitić, ki prav danes, na svoj rojstni dan, pripravlja poseben spletni šov.

Danes bo svečke na torti upihnila igralka Ana Maria Mitič in v ta namen pripravlja čisto poseben spletni šov, v katerega bo vključila tudi svoje starše. Med druženjem z novinarko Ano Raščan je razkrila tudi to, kako poskrbi za telo in duha, da ji leta ne pridejo do živega. Več v zgornjem videoprispevku.

Magazinska oddaja Planet Vau, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe in mode, je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

