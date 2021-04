Nasmejana sobota z Blondinkama v džungli

Film Blondinki v džungli (Snatched) je odbita akcijska komedija brez dlake na jeziku, v kateri se v vlogi matere in hčere predstavljata oskarjevka Goldie Hawn in komičarka Amy Schumer. Blondinki v džungli je prvi celovečerni film Goldie Hawn po letu 2002, za vlogo svoje mame pa si jo je želela prav Schumerjeva, ki je tudi producentka filma.

Zgodba govori o samosvoji in spontani 30-letni Emily, ki jo zapusti fant, zato prepriča svojo pretirano previdno mamo Lindo, da jo spremlja na eksotični oddih v Ekvador. V želji po nepozabni pustolovščini pa na poti nenadoma postaneta žrtvi ugrabitve.

Ko se povsem različni ženski znajdeta v ujetništvu, se na preizkušnji znajde tudi njun odnos, hkrati pa morata najti način, kako bi pobegnili in skupaj preživeli v džungli.

Čeprav se večina zgodbe dogaja v Ekvadorju in Kolumbiji, pa so film Blondinki v džungli pravzaprav snemali na Havajih. Amy Schumer in Wanda Sykes, ki prav tako igra v filmu, sta med snemanjem v Honoluluju izvedli več nastopov, ki so jih napovedali šele isti dan, a so bili kljub temu v nekaj urah razprodani. Vsa zbrana sredstva sta komičarki darovali v dobrodelne namene.

Komedijo Blondinki v džungli si lahko na Planetu ogledate v soboto ob 21.30.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.