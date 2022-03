Se jih še spomnite? #video

V prejšnji oddaji smo vam predstavili prvo damo Ukrajine, Oleno Zelensko, kot modno ikono.Tokrat pa smo pod drobnogled vzeli Jackie Kennedy, Melanio Trump in francosko prvo damo Brigitte Macron. S priznano stilistko Duško Grahovac smo se skozi fotografije treh prvih dam in modnih ikon sprehodili po njihovih stilih. Ali se glede na postavo oblačijo prav ali ne, katera včasih z izbiro kombinacij nekoliko zgreši? Odgovorili pa smo tudi na vprašanje zakaj je prva dama v trenutku ko dobi to funkcijo okronana za modno ikono. Za vas pa smo zbrali tudi najbolj zanimive in najbolj smešne momente iz preteklih podelitev Oskarjev.

Filip Flisar, ki ga poznamo kot vedno nasmejanega in vedno za hece, se je v intervjuju z Evo Cimbola precej zresnil in spregovoril o letih. Ali se s tem obremenjuje in kaj bi mu bilo ljubše; da je punca starejša ali mlajša od njega?

Se še spomnite kultne serije Obalna straža? Med tistimi, ki ima nanjo še lepe spomine je tudi prva mišica Slovenije. Igor Mikič oz. Mišica, pa je našel vzporednico tudi z Exatlonom. Kakšno, izveste v oddaji.

Magazinska oddaja Planet Vau, vsako soboto ob 18.20 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.