Prihajajo slovenski Kardashianovi #video

V magazinski oddaji Planet Vau, ki je na sporedu vsako soboto ob 18.30, smo tokrat gostili Mikija Vlahoviča in njegovega sina, ki ima velike načrte. Govorili smo tudi s Katarino Malo in obiskali čisto pravi koncert ter preverili, ali upravičeno krivimo retrogradni Merkur za vse tegobe v našem življenju.

Čeprav je najbolj znana družina resničnostnega šova Kardashian že razočarala svoje gledalce, s tem da serije ne bo več snemala, to ne ustavi slovenske družine znanega pevca. Družina Mikija Vlahoviča, nekdanjega pevca legendarne skupine Victory, stopa po poteh najbolj slavne ameriške družine. V prihodnosti si namreč želijo ustvariti spletni resničnostni šov, ki se ga bo lotil Mikijev sin Mark. Kakšne načrte ima družina, nam bodo zaupali v oddaji Planet Vau.

Pogovarjali smo se tudi s pevko Katarino Malo, ki se vrača na sceno. Kaj jo je zadrževalo in zakaj, si poglejte v iskrenem pogovoru z Evo Cimbola. Ker se končno obetajo boljši časi tudi za glasbenike, se je po skoraj letu dni na oder vrnil prekmurski lirik Vlado Kreslin. Pevec je prejel tudi Zlato piščal za življenjsko delo, ki pa mu sicer pomeni veliko, a sam prepeva predvsem za ljudi, in ne za nagrade, pravi.

Da na mladih svet stoji, bo tokrat dokazala Eva Pavli. Mlado nadarjeno umetnico lahko slišimo v hitu Juno, skupaj s štajerskim reperjem Emkejem. Eva ni le glasbenica, je tudi diplomirana slikarka, baletka in model. Zaupala nam bo, kako je prešla iz baletke v v hiphoperko.

Čeprav glasba pomaga pri boljšem počutju, zadnje čase veliko slišimo tudi o vse slabšem počutju, za katerega marsikdo krivi retrogradni merkur. Pa sploh vemo, kaj je to? Raziskovali smo, kaj to sploh pomeni, zakaj se to dogaja in kaj lahko naredimo.

Oddaja Planet Vau, vsako soboto ob 18.30 na Planetu.

