"Obsojali so me, tudi če sem kupila samo čokolado v trgovini" #video

To nedeljo bo oddaja Planet Vau na sporedu ob 18.30 na Planetu, s prihodnjim tednom pa boste to magazinsko oddajo lahko spremljali v novem terminu. Planet Vau z Gajo Prestor bo po novem na sporedu ob sobotah ob 18.30 na Planetu.

V tokratni izdaji Planet Vau preverite, zakaj je 4. maj povezan s svetovno priljubljeno filmsko franšizo Vojno zvezd. Mi pa smo se pogovarjali s slovenskim igralcem, ki mu je pripadla ta čast, da je lahko bil del te zgodbe. Andrei Lenart je z nami delil izkušnje s snemanj s Harrisonom Fordom, Colinom Firthom in Chrisom Hemsworthom ter tudi razkril, kakšni so omenjeni trije veliki hollywoodski igralci, ko kamere ugasnejo.

Tudi naši zvezdniki so izkoristili čas brez kamer in mikrofonov. Znani Slovenci so takoj izkoristili sproščanje ukrepov in se podali na lepše. Kdo je bil na Maldivih, kdo obiskal sončni Dubaj in kdo se je prvič letos spustil po snežnih strminah, bomo tudi ugotavljala v tej oddaji.

Zagotovo pa so ob vsem tem začutili srečo! In prav o njej knjigo piše naš največkrat nagrajeni kreativec Aljoša Bagola. Prelistali jo bomo lahko konec novembra. Vas zanima, kaj sploh sreča je in kako jo doseči?

Presenetili pa smo tudi našega uspešnega igralca Uroša Smoleja − človeka mnogih talentov −, ki med drugim zelo rad kuha. Po objavljenih slikah sodeč, morajo biti njegovi krožniki izredno okusni. S čim pa se še ukvarja, ko so gledališča zaprta, je preverila Eva Cimbola.

Naša gostja pa bo nekdanja tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Indira Ekič. Je bil pritisk družbe na njen videz premočan? Zdaj je Indira samozavestna ženska, ki se zaveda tudi svojega vpliva, ki ga ima na Instagramu, kjer ji sledi več tisoč mladih fantov in deklet. O začetkih, ko smo jo vsi prepoznali še kot udeleženko šova, pa je dejala: "Na začetku so me obsojali, tudi če sem samo kupila čokolado v trgovini. Zdaj so name ljudje kar malo pozabili, kar pa mi tudi zelo ustreza."

Planet Vau še tokrat v nedeljo ob 18.30, nato ob sobotah ob isti uri! Ne spreglejte.

