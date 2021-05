"Moji prihranki kopnijo ..." je zapis pevke, ki je postal javna debata #video

V sobotni izdaji oddaje Planet Vau bomo tokrat izvedeli, kakšnega poslovno-družinskega podviga se je lotil pevec Dejan Vunjak. S sestro Tino pa sta nam zaupala, po čem se najbolj spomnita očeta, priznanega glasbenika Brendija, in zakaj je Tina svojega brata preganjala z nožem.

S 25-letno Saro Briški Cirman, bolj poznano kot Raiven, smo se sprehodili skozi njen vsakdan. Spomnimo, pevka je s svojim edinstvenim glasom očarala tudi v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer je kot operna pevka nastopila pod masko rože. Zdaj vas bo spet navdušila. S povsem običajnimi aktivnostmi nam je pokazala, kako lahko vsak od nas živi "zeleno" in z malenkostmi vpliva na lepše in bolj kvalitetno življenje na Zemlji. Kot znana osebnost pa je lahko zdaj tudi sama glas mladih in predvsem dober zgled mladim. Zato je pred kratkim sodelovala v projektu Care4Climate.

Pevca Alex Volasko in Saša Lešnjek sta z majem zakorakala v deveti mesec svoje zakonske sreče. Mladoporočenca pravita, da zakon sicer ni prinesel drastičnih sprememb, vseeno pa nas je zanimala dinamika njunega odnosa. Kdo ima v zakonu glavno besedo v kuhinji? Nad odgovorom boste presenečeni. Poleg tega pa smo preverili tudi, ali sta zaljubljenca kaj tekmovalna.

Da v razmerjih ne cvetijo vedno rožice, pa je občutila tudi pevka Manca Špik. Odkrito priznava, da s petletno hčerko Lano živita sami v prestolnici. Njen zadnji zapis na Facebooku pa je presenetil vse. Nekateri so ga razumeli, večina ne.

Zapis Mance Špik Foto: Facebook Po zapisu je bila deležna na tisoče sporočil in odzivov, mi pa smo jo prosili za razlago. Tako kot drugi glasbeniki namreč pogreša odre in predvsem publiko, zato se je odločila, da zaviha rokave in se loti še česa drugega. Z Evo Cimbola pa je iskreno spregovorila tudi o tem, ali se boji, če bo še kdaj ljubila.

