Koliko otrok si želi Challe Sale? #video

V oddaji Planet Vau boste izvedeli več o novem izzivu naše voditeljice, prvi ponedeljek v maju pa bo rezerviran za prireditev Met Gala, glamurozni večer, ki je pred vhod Newyorškega Metropolitanskega muzeja tudi tokrat pripeljal modne navdušence s celega sveta. Izvedeli boste tudi, kaj si želi eden najbolj priljubljenih slovenskih reperjev, Challe Salle.

Po 20 letih dela na televiziji se je Jasna Kuljaj odločila, da bo to znanje predajala naprej. "Želim si izobraževati mlade," je jasno in glasno povedala. Imela bo namreč svojo šolo javnega nastopanja. Voditeljica mnogih talentov − dobro spominjamo po imitacijah javnih osebnosti, še posebej po vrhunski imitaciji dive Helene Blagne − že načrtuje novo poslovno pot.

Hrvaški pevec Goran Karan je združil moči z Lidijo Bačić in klapo Sebenico. Goran je namreč avtor pesmi Do zadnjeg daha, ki je postala himna evropskega prvenstva v vaterpolu, ki bo poleti v Splitu. Glede na to, da se Goran večkrat druži z lepimi dekleti, je Eva Cimbola preverila, kakšna je, po njegovem mnenju, ženska, ki izstopa.

Več pa v sobotni oddaji Planet Vau, ki bo na sporedu ob 18.20 na Planetu.



