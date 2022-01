Kako sta povezana ples in vreme? #video

Magazinsko oddajo Planet Vau si lahko ogledate vsako soboto ob 18.20 na Planetu. Sanja Grohar vas bo popeljala v svet blišča in zabave. Tokrat pa bo govora o vremenu, plesu, ženskah ter športu in rastlinski prehrani.

Vremenarka Ajda Mlakar, ki jo lahko spremljamo vsako jutro v oddaji Jutro na Planetu, v svojo napoved vedno vključi tudi plesno znanje. Zaupala nam je, da vsak dan pred plazmo zapleše in da ji baletne urice, ki jih je obiskovala kot majhna deklica, pri tem zelo prav pridejo. Kako, pa nam bo razložila in pokazala v sobotni oddaji Planet Vau.

Odplesali pa bomo tudi v profesionalni svet plesa. Spregovorili smo z Miho Krušičem, svetovno znanim plesalcem in koreografom, ki je s plesom povezan že od malih nog. Vseeno pa se mu je življenje močno spremenilo po rojstvu sina. Kaj mu pomeni očetovstvo in kako naporno je bilo na začetku, je v iskrenem pogovoru spregovoril za našo oddajo.

Z Deso Muck, Mojco Funkl in Vesno Pernarčič smo govorili o zelo ženskih in intimnih zadevah, kot so prvi modrček, maturantska obleka, najljubši kos oblačila itd. Vse naštete teme namreč igralke omenjajo v predstavi Ženska. Gre za precej drugačno predstavo, znano po vsem svetu, kjer igralke berejo in interpretirajo zgodbo glavne junakinje.

Denis Porčič Chorchyp je športnik, ki s svojo izklesano postavo ne daje vtisa, da je velik zagovornik veganske oziroma rastlinske prehrane. Denis poudarja, da je rastlinska hrana lahko zelo raznolika in predvsem, da to ne pomeni, da je samo sadje in zelenjavo. Katera je njegova najljubša jed in kako jo pripravi, je preverila Eva Cimbola.

Ne zamudite magazinske oddaje Planet Vau v soboto ob 18.20 na Planetu. Zamujene vsebine so na voljo tudi v Planeteki.

