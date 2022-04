Dekle, ki bo s Frankom, bo to moralo razumeti #video

V oddaji Planet Vau, ki je na Planetu vsako soboto ob 18.20, smo tokrat govorili tudi s Frankom Bajcem in preverili, kako medijske govorice o njegovem ljubezenskem življenju vplivajo nanj. Z Evo Boto smo se družili ob desetletnici njene kariere, glasbenika Tjašo in Uroša Steklaso pa smo obiskali na snemanju nove skladbe.

S svojim prijetnim nasmehom in postavnim telesom omreži skorajda vsako dekle, zato se dekleta rada pohvalijo z njegovo fotografijo. Pa vendar mediji iz vsega naredijo zanimivost, največkrat pa namigujejo, da ima Franko Bajc novo dekle. Kako pa se v tej zgodbi počuti on sam in kako bi to prenašala njegova partnerica, smo seveda z zanimanjem preverili in dobili presenetljive odgovore.

Glasna, vedno nasmejana in zgovorna Korošica, ki v višino meri več kot marsikateri predstavnik moškega spola, je širši javnosti postala znana pred natanko desetimi leti, ko nas je zastopala na Evroviziji s pesmijo "Verjamem". Danes je ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic, ki v zadnjem času niza uspešnico za uspešnico. Govorimo seveda o nadarjeni mladi Evi Boto. Desetletje glasbene kariere ji je prineslo številne nauke, kako je zrasla in česa vsega se je naučila? Preselili se v Sititeater, kjer je Eva pred dnevi z najboljšo publiko, kot je rekla sama, proslavila svojih lepih deset let.

Glasbenika Tjaša in Uroš Steklasa imata za sabo zelo čustvene dni. Od strahu in napetega pričakovanja do sreče. Pretekli teden sta namreč skupaj z bendom razpisala prvi koncert letos in ga v tako kratkem času razprodala, da so razpisali še enega. Eva Cimbola se jima je pridružila na snemanju nove skladbe, kjer pa je spoznala tudi njuno petmesečno hči Lori.

