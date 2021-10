Mesto z edinstvenimi zgodbami termalne vode, piva in medu #video

Tokrat se je Eva Cimbola, voditeljica rubrike Planet na obisku, odpravila v Laško, ki predstavlja sotočje dobrega počutja, zdravja, pivovarstva, čebelarstva in zeliščarstva. Obenem je mesto odlično izhodišče za raziskovanje mest, podeželja, narave in kulture območja ob Savinji, kar je voditeljica izkusila tudi sama.

Laško se od leta 2013 ponaša z nazivom evropska destinacija odličnosti, ki ga je osvojilo z razvojem vsakomur dostopnega turizma. Razvija se po načelih trajnostnega turizma in nosi zlati znak Slovenia Green Destination.

Laško je slovensko mesto, ki ga bogatijo edinstvene zgodbe termalne vode, piva in medu. Pri tem obiskovalcu omogoča, da napiše svojo zgodbo med reko in hribi, med zdravilišči in graščinami. Zapiše jo lahko z različnostjo voda, s pestro izbiro okusov piva in z izviri zdravja ter s potmi do dobrega počutja. Za edinstveno doživetje obiskovalcev v Laškem bodo poskrbeli tudi gostoljubni prebivalci mesta.

Voditeljica Eva Cimbola je v Laškem najprej obiskala Kmetijo Videc. Tam jo je toplo sprejela lastnica Sonja ter ji podrobneje predstavila tradicionalen način pridelave sira in mlečnih izdelkov, ki jih je Eva na koncu lahko tudi poskusila.

Pot je voditeljico vodila do Čebelarstva Šolar, kjer se je podučila o izvajanju te dejavnosti, preizkusila pa se je tudi v peki in okraševanju lectov ali medenjakov ter degustirala medene dobrote.

Čebelarstvo Šolar je med drugim ena od postojank butičnega doživetja HoneyBrew Laško Tour oz. Pivocvetni potep po Laškem. Na tem unikatnem potepu vas bodo popeljali vse od izvirske termalne vode prek okušanja piv legendarne Pivovarne Laško do slastnih grižljajev v vrhunski restavraciji Pavus na Gradu Tabor.

Vse to so pomembne postojanke, ki vključujejo lokalne ponudnike kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško. Gre za znamko, ki združuje vse najboljše predstavnike gastronomske kulture Laškega.

Laško pa slovi tudi kot mesto termomineralnih vrelcev. Zdravilne vode so že stoletja vir zdravja in dobrega počutja. Hkrati predstavljajo temelj delovanja Thermane Laško, Rimskih term in Aqua Rome. Ste vedeli, da se lahko v obeh zdraviliščih vodo iz globin tudi pije? To obiskovalcem omogočata pivnica termalne vode v Laškem in pitnik termalne vode pred vhodom v Rimske terme.

Ravno z obiskom v Thermani Laško pa je voditeljica Eva končala svoj obisk tega idiličnega mesta. V Thermani je preverila, zakaj je ta odlična izbira za družinski oddih. Ugotovila je, da otroke tam navdušujejo vodna doživetja s tobogani, igralnico in animacijami, odrasle pa bogata wellness ponudba. Podrobneje se je pozanimala tudi o sami nastanitvi ter raznoliki ponudbi savn in masaž. Na goste izreden vtis naredi tudi lokalna specialiteta - laška medenka, sladica iz medu lokalnih čebelarjev, pregrete smetane in orehov.

Laško obiskovalcem omogoča pohodniške, kolesarske ali konjeniške potepe po mestu ter njegovi zeleni okolici, ribiška doživetja na rekah in ribnikih ter jadralno padalstvo z laških vrhov, ki lahko običajen počitniški dan spremenijo v nepozabno doživetje. Več namigov za obisk destinacije najdete na tej povezavi.

