Zakaj so želeli poškodovati pevko? #video

Arnautovića so v Bosni in Hercegovini aretirali lani na podlagi suma organiziranega kriminala, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Trenutno je še vedno v priporu in čaka na vložitev obtožnice. Da ima glasbenica težave s sarajevsko kriminalno skupino, so mediji v regiji poročali že leta 2021.

Senidah Za vsem tem pa naj bi stal njen nekdanji menedžer Admir Arnautović, v kriminalnih okoljih znan kot Šmrk. Poslovno sodelovanje z njim je zvezdnica prekinila leta 2020 in že takrat naj bi njeno življenje postalo ogroženo. Razlog za prekinitev sodelovanja naj bi bil med drugim tudi to, da je od svojih koncertov dobivala le 30 odstotkov zaslužka. Zaradi samostojnega nadaljevanja karierne poti naj bi Senida prejemala veliko groženj in imela pol milijona evrov dolga zaradi domnevnega vlaganja v njeno kariero.

Nekdanji menedžer Šmrk, osumljenec organiziranega kriminala in vodja svoje kriminalne združbe, je od septembra lani v priporu. V sklopu akcije, imenovane Bumerang, ga je sarajevska policija privedla zaradi vrste kaznivih dejanj. Vse to zajema poročilo sarajevske policije, katerega del so pridobili tudi nekateri bosanski mediji in vsebuje srhljive podrobnosti: Arnautovićeva kriminalna združba je prek aplikacije Sky med njenim bivanjem v Sarajevu ali na drugih lokacijah, ki bi bile ugodne za napad, večkrat načrtovala fizični napad na Senidah.

Tožilka Sanja Ljuboje-Romić, je dejala: "Prisluhnili smo tudi osebi, ki je omenjena v komunikaciji osumljenih prek aplikacije Sky. Vidna je nestrpnost osumljenih do te osebe. Ta je predstavila določene ugotovitve, ki jih ima o organizirani združbi, ki jo vodi Admir Arnautović."

Velika balkanska zvezda v preteklosti domnevnih govoric in obtožb nikoli ni komentirala, prav tako se nam za komentar ni odzvala včeraj, ko je bila, sodeč po njenih objavah na Instagramu, še vedno v Mehiki.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite pojasnil o tem, kaj prinaša novi družinski zakonik, ki je ravno začel veljati. Kako letos kaže turizmu? In kje je Slovenija ponovno nazadovala in dosegla zgodovinsko dno? Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.