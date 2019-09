Za nastop prejel kar milijon evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je zasebno letos prebolel ločitev, pa turškemu superzvezdniku Özcanu Denizu poslovno kaže vse bolje. Po koncu snemanja Istanbulske neveste (na Planetu jo lahko spremljate od srede do petka ob 20. uri), je znova obudil svojo pevsko kariero, za obisk Tel Aviva v družbi soigralke Asli Enver pa je pospravil zajeten kupček denarja.

Turški zvezdnik Özcan Deniz, ki ga občudujemo v nadaljevanki Istanbulska nevesta, je turške medije presenetil s hitro in sporazumno ločitvijo, v kateri je nekdanji ženi prepustil luksuzno vilo. A kljub temu se zdi, da se je njegovo premoženje še povečalo, prav tako je na višku tudi njegova priljubljenost. Oboževalke ga oblegajo na vsakem koraku, vstopnice za njegove koncerte pa gredo za med.

Po koncu snemanja Istanbulske neveste je 47-letni zvezdnik znova obudil svojo pevsko kariero. Poleti je nastopil na več koncertih v luksuznem ciprskem letovišču, zelo uspešni pa so bili tudi njegovi koncerti v Izraelu, kjer so pred meseci na spored prvič umestili Istanbulsko nevesto.

Serija je v Izraelu povzročila pravo norijo in uspehu je sledilo vabilo v Tel Aviv, ki sta se mu igralca z veseljem odzvala. Ponudbe za milijon evrov pač ne gre zavrniti in ravno toliko so po pisanju turških medijev odšteli za prihod najbolj priljubljenega turškega para ter Özcanov nastop.

Odziv na gostovanje v Tel Avivu je bil tako velik, da je presenetil celo organizatorje in ker je bila dvorana v hipu razprodana, so za oboževalce pripravili dodatni šov in seveda s tem tudi dobro zaslužili, saj je bilo treba za dražje vstopnice odšteti več kot 250 evrov, za cenejše pa 50 evrov.

Prvi pevski nastopi po dolgem obdobju posvečanja igralski karieri so pevcu očitno vzbudili željo po nadaljevanju glasbene poti. Nedavno je oboževalce na svojem profilu na Instagramu namreč vprašal, kaj pravijo na morebitno turnejo po Združenih državah Amerike.

