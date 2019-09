Serija Očetje na preizkušnji

Na Planetu nas bodo ob jesenskih popoldnevih zabavali Očetje na preizkušnji. Čilska nadaljevanka o treh očetih in njihovem spopadanju z vzgojo bo na spored od ponedeljka do petka ob 16. uri.

V središču simpatične čilske nadaljevanke Očetje na preizkušnji (Sres. Papis) so trije očetje, ki jih druži prijateljstvo, pa tudi skupno spopadanje z vzponi in padci pri starševstvu. Komični Očetje na preizkušnji so nastali po veliki argentinski uspešnici, ki je dobila več priredb, tudi mehiško in slovaško.

V glavnih vlogah igrajo Francisco Melo, Jofge Zabaleta in Simon Pesutic, ki ima po očetovi strani hrvaške korenine. Priljubljena nadaljevanka je dobila tudi medijsko nagrado copihue de oro.

Očetje na preizkušnji bodo na sporedu prvič danes, 3. septembra, ob 16. uri.

