Preiskovalci na delu se selijo v L. A.

Po 15. sezoni Preiskovalcev na delu: NCIS, ki se zaključuje nocoj, prihaja na Planet čisto sveža, 8. sezona Preiskovalcev na delu: NCIS L. A. Igralca Chris O'Donnell in LL Cool J bosta s prvim delom navdušila že v petek ob 21. uri.

Na Planetu bomo ob četrtkih in petkih, prvič že 30. avgusta, lahko spremljali novo sezono razburljive serije Preiskovalci na delu: NCIS L. A. (NCIS: Los Angeles). Osma sezona bo predvajana premierno na slovenskih televizijah.

Serija Preiskovalci na delu: NCIS L. A. združuje akcijo in vojaško ter policijsko dramo. Spremljamo delo elitnega oddelka za posebne projekte, katerega naloga je lov na najbolj nevarne in izmuzljive kriminalce, ki predstavljajo resno grožnjo državni varnosti. Ekipa visoko usposobljenih agentov je specializirana za delo pod krinko, vodi pa jo posebni agent G. Callen, ki ga igra Chris O'Donnell. Njegov partner je Sam Hanna (LL Cool J), družinski oče in nekdanji marinec, v priljubljeni seriji pa igra tudi oskarjevka Linda Hunt.

Preiskovalci na delu: NCIS L. A. so prejeli več nagrad, med drugim Teen Choice, Telly in NAACP Image, kaskaderske akcije v seriji pa so bile nominirane za emmyja.

