Prihaja avstralski šarm v seriji Zdravnik s srcem

Ponedeljke in torke bo na Planetu polepšal čedni Zdravnik s srcem. Avstralska nadaljevanka spremlja nadarjenega in šarmantnega srčnega kirurga, ki pa si dovoli malce preveč in je zato primoran eno leto delati v domačem mestecu kot splošni zdravnik, kar pripelje do vrste nerodnih zapletov in odkritij.