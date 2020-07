Voditeljica spet žrtev nepridipravov #foto

Po koncu snemanja druge sezone zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru si je voditeljica Jasna Kulja vzela nekaj časa za svojo družino in predvsem za to, da si pred novimi izzivi, ki jo čakajo že jeseni, nekoliko napolni baterije.

Za nekaj nejevolje med sproščenimi poletnimi dnevi pa je vsekakor poskrbelo spoznanje, da so ji izpred bloka spet ukradli njej ljubo prevozno sredstvo.

"Pred tremi dnevi so mi v Šiški že n-tič ukradli kolo in danes imam novo (no, rabljeno) pink monster, ki mi omogoča mobilnost v dneh, ko potrebujem veter v laseh in neobremenjevanje s parkingom po LJ! V bodoče pa prisežem pri sv. Bonifaciju, da ga ne bom nikoli več puščala pred blokom, ampak vedno vestno v kolesarnico! Saj ne da tatovi ne morejo priti v kolesarnico, ampak da vsaj pri sebi veš, da si naredil, kar si lahko! Če bo tale bicikel zdržal pri meni vsaj dve leti, bom že zadovoljna! Tako pač je v Ljubljani! Paz'te na svoje bicikle," je ob fotografijo, na kateri pozira s svojo najnovejšo pridobitvijo, zapisala Jasna.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.