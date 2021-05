V Cityparku lahko od zdaj kolo parkirate na kar 106 parkirnih mestih

Največje nakupovalno središče v Sloveniji Citypark je odprlo novo kolesarnico z 18 novimi dvojnimi stojali za kolesa, kjer lahko parkira skupno 36 koles. "Nova kolesarska parkirna mesta so v kletnih prostorih pri Primarku, vsa so pod streho, so dobro osvetljena in pod videonadzorom. Prav tako smo poskrbeli za dobro vidne označbe parkirnih mest in same poti do kolesarnice," je poudaril Andrej Ropret , center manager Cityparka. Obiskovalci lahko tako zdaj kolo okrog nakupovalnega središča parkirajo na kar 106 parkirnih mestih.

V novi kolesarnici lahko skupno parkira 36 koles (foto Robert Krumpak).

Vizija nakupovalnega središča je, da deluje čim bolj prijazno do narave in hkrati omogoča prijetno doživetje tudi obiskovalcem, ki jim veliko pomeni skrb za okolje. "Okoljski ozaveščenosti pri nas namenjamo velik poudarek. To dokazuje tudi nedavno odprtje novih sodobnih e-polnilnic. Zdaj lahko naši obiskovalci svoje jeklene konjičke polnijo na kar desetih električnih polnilnicah," je poudaril Andrej Ropret.

Obiskovalcem središča je na voljo tudi sistem izposoje koles BicikeLJ. Prav tako je v pritličju Cityparkove parkirne hiše pet parkirnih mest, ki so namenjena uporabnikom storitve Avant2go. Obiskovalci si tako lahko izposodijo ali vrnejo avtomobil. Storitev poteka prek mobilne aplikacije.

V največjem nakupovalnem središču lahko tudi v tem času povsem varno in sproščeno nakupujete v številnih trgovinah. Središče je odprto od ponedeljka do petka od 9. do 21. ure, ob sobotah pa se vse trgovine odprejo že ob 8. uri. Interspar in DM se tudi med tednom odpreta že ob 8. uri. Vse dni v tednu, razen ob nedeljah, so odprti tudi številni gostinski lokali, in sicer vse do 21. ure.

V Cityparku ves čas skrbijo za visoke higienske standarde, tako glede razkuževanja, nošenja mask kot tudi varnostne razdalje. So tudi ponosni lastnik certifikata TÜV AUSTRIA za najvišje higienske standarde.

