V Citypark na brezplačne predstave in ustvarjalne delavnice za otroke

Gre za nepozaben humoren show za vso družino, o katerem boste še dolgo govorili. V njej bodo nastopili njegovi številni "kosmati", "puhasti" in "pernati" prijatelji, ki bodo z njegovo pomočjo oživeli in vas navdušili s stand-up humorjem, glasbenimi točkami in seveda nepogrešljivimi čarovnijami.

Vsako sredo popoldne vas skupaj z otroci tudi vabijo na brezplačne ustvarjalne delavnice, kjer si lahko vaši malčki ustvarijo unikatne spominke. Danes ob 17.30 bo celotno igrišče "zadišalo" po slastnih krofih, ki jih bodo ustvarili iz papirja, poljubnih barv in oblik.

Za še večje veselje pa se do sobote, 25. februarja, pred trgovino Interspar vračajo bungee trampolini, ki so odlična ideja za nepozabno adrenalinsko izkušnjo za otroke med počitnicami.

Foto: Robert Krumpak

Bungee trampolin je naprava, na kateri so otroci varno vpeti v elastike in lahko skačejo do sedem metrov v višino, poleg tega pa lahko izvajajo razne trike, kot so salte naprej, nazaj ali superman. Primeren je za vse otroke od dveh let naprej in za odrasle do 85 kilogramov.