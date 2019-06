To je novi turški lomilec src #foto

Kar 191 centimetrov visok igralec je z vlogo zvezdnika Džana Tekina v romantični komični seriji Status: Zapleteno (İlişki Durumu: Karışık) zvezdnik postal tudi sam, serija pa mu je prinesla tudi nekaj nagrad in omemb med nominiranci. Tudi njegove prve vloge so bile predvsem v komičnih serijah, kasneje se je preizkusil tudi v romanci Še vedno upam (Benim Hala Umudum Var), nazadnje pa je sodeloval pri vojaški seriji Bojevnik (Savasci).

Berk je bil rojen leta 1982 v Ankari, še pred igro pa se je ukvarjal z manekenstvom. Leta 2003 je nase opozoril na turškem manekenskem natečaju ter se zaradi kariere preselil v Pariz, kjer je nizal uspeh za uspehom in sodeloval s številnimi z zvenečimi znamkami, kot so Gucci, Ferre in Prada. Čeprav ga je manekenstvo popeljalo po vsem svetu, se je leta 2006 vrnil v Turčijo in se osredotočil predvsem na igralstvo.

Burno zasebno življenje

Igralec se je leta 2016 poročil z odvetnico Merve Şarapçıoğlu, s katero sta se dobivala od leta 2010. Zaprosil jo je za njen rojstni dan, a zakonska sreča ni trajala dolgo, saj naj bi bil par sredi ločitve, za pravi vihar v turškem rumenem tisku pa je poskrbela kraja njunih intimnih fotografij. Berk je za incident obtožil odtujeno ženo, ta pa vse skupaj zanika, saj trdi, da nobena ženska tega ne bi naredila sama sebi.

Romantična komedija Status: Zapleteno bo prvič na sporedu v torek, 25. junija, ob 19. uri, sicer pa jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri.

