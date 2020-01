Po Istanbulski nevesti prihaja nagrajena serija Rešeno življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek, 24. januarja, bo na Planetu prvi del turške uspešnice Rešeno življenje, ki je ena najbolje gledanih in tudi nagrajenih turških serij. Rešeno življenje bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 19. uri.

Že v petek, 24. januarja, bo ob 20. uri na Planetu prvi del nadaljevanke Rešeno življenje (Sen Anlat Karadeniz), v središču katere je Nefes, ki so jo pri šestnajstih letih prodali v neželen zakon z nasilnim Vedatom. Po osmih letih, ki jih je preživela zaprta v nasilni hiši, pa ji pri enem od številnih poskusov le uspe pobegniti. S sinom se skrijeta v prtljažniku moževega poslovnega partnerja, ki prihaja iz okolice Črnega morja in je pripravljen trpinčeno žensko zaščititi s svojim življenjem. A njegova poteza ne pomeni le težav v poslovnem svetu, ampak tudi v lastni družini in okolici ...

Nagrada za najboljši tv-par

Serija Rešeno življenje je ob premieri hitro postala ena najbolj gledanih turških serij. Prejela je tudi tri turške medijske nagrade zlati metulj in sicer za najboljši tv-par (İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe), najboljši scenarij in najboljšo režijo, nagrado je prejel tudi otroški igralec Demir Birinci. Serija je v več kategorijah nominirana tudi letos, med drugim se ji nasmiha nagrada za najboljšo serijo, igralca, igralko in tv-par.

Rešeno življenje bomo lahko na Planetu spremljali od ponedeljka do petka ob 19. uri, prvič že v petek, 24. januarja!

