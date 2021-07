Tako je slišati Nina Pušlar v španščini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družabno življenje je ponovno zaživelo. Koncerti so nazaj. Še bolj kot občinstvo je to razveselilo glasbenike. Pevka Nina Pušlar je odprla niz koncertov, ki se bodo čez vse poletje zvrstili na gradu Kishlshtein v Kranju. Tam je bila tudi ekipa Planet 18.

Ljubezen do španskega jezika je Nina Pušlar razvila pred leti, ko je sodelovala z eno od jezikovnih šol. Pri nastajanju novega albuma so tako demo posnetki v studiu nastali v španščini. Kako dobro ji gre in ali bo izdala tudi kakšno pesem v španščini, preverite v prispevku novinarke Ane Raščan.

Vrnitev na oder je pozdravila z navdušenjem. V preteklem letu je namreč Nina veliko časa preživela v studiu in čas brez koncertov v živo izkoristila za ustvarjanje novih skladb. Kdaj točno naj bi izšla nova plošča, Nina še ne ve, število novih pesmi se namreč konstantno povečuje.

