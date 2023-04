Samo čisti zobje so zdravi zobje. Sijoči beli zobje pa naredijo nasmeh še lepši!

Na dogodku, ki se je odvil v čudovitih prostorih Neu Residence v Ljubljani, je Maša Matavš s pomočjo postopka DNA WHITENING predstavila najnovejšo tehnologijo na področju beljenja zob in naznanila začetek sodelovanja z blagovno znamko Curaprox. “Verjamemo, da je to zmagovalna kombinacija za zdrav in sijoč nasmeh!” je dodala Karolina Marolt, vodja marketinga Curaprox Slovenija, in razkrila, kako lahko s pravilno nego obdržimo svoje zobe celo življenje.

DNA WHITENING: Revolucija na področju beljenja zob

Maša Matavš je v DNA WHITENING vložila vse svoje znanje, ki ga je na področju beljenja zob pridobivala devet let. »V DNA whitening se vsi strinjamo, da ni oblika ali barva zob tista, ki določa ali so zobje lepi ali ne. Vsak nasmeh je unikaten. Lep zob je predvsem zdrav zob, zdravi zobje pa naredijo lep nasmeh. DNA whitening je prostor, kjer vsak nasmeh najde svoje mesto in piše svojo zgodbo,« pravi lastnica blagovne znamke.

Karolina Marolt, podjetje Curaden, Maša Matavš, DNA WHITENING STUDIO Foto: Curaprox

Trideset minut za bolj bleščeč nasmeh

DNA WHITENING deluje tako, da modra svetloba LED lučke aktivira belilni gel, s pomočjo katere se pigmentirani madeži na zobeh odstranijo in tako poudarijo vašo naravno belino. Že po 30 minutah beljenja so vaši zobje do devet odtenkov svetlejši. »V prvem terminu opravimo dve beljenji, s katerima poskrbimo za maksimalne rezultate pri vsakem posamezniku. Učinek traja do 12 mesecev v primeru prvega beljenja. Trajanje se razlikuje glede na vaš življenjski slog,« pove Maša, ki je tehnologijo beljenja zob preučila do potankosti.

Beljenje zob DNA WHITENING je popolnoma neboleče in ne poškoduje sklenine ali dlesni, kar je največja prednost, rezultati pa so vidni takoj.

Karolina Marolt, podjetje Curaden, Maša Matavš, DNA WHITENING STUDIO, Katarina Perović, podjetje Curaden, Nika Ambrožič Urbas, influencerka Foto: Curaprox

Curaprox: obdržite svoje zobe za celo življenje

Karolina Marolt, vodja marketinga Curaprox Slovenija, razkriva: »Pripomočki za ustno nego Curaprox so razviti z mislijo na to, da lahko vsi obdržimo svoje zobe celo življenje, le poskrbeti je treba za popolno ustno higieno. Da bi jo posamezniki čim lažje izvajali v udobju svojega doma, tesno sodelujemo z zobozdravstvenimi strokovnjaki, s katerimi razvijamo pripomočke, ki so zasnovani na treh ključnih stebrih, to je, da morajo izdelki za ustno nego biti kakovostni, učinkoviti in neškodljivi.«

Anja Jenko Foto: Curaprox

Ustno zdravje in zdravje celotnega telesa sta povezana

Raziskave v zadnjih desetletjih vse bolj potrjujejo povezavo med ustnim zdravjem in zdravjem celotnega telesa, zato je izvajanje popolne ustne higiene pomembno tudi za splošno zdravje. Kaj pa pravzaprav pomeni popolna ustna higiena? To pomeni, da moramo očistiti vse ploskve zob, pri čemer je dobro imeti v mislih, da ima posamezni zob pet ploskev – tri (70 % površine zob in dlesni), ki so našim očem vidne in jih očistimo z zobno ščetko, ter dve (30 % površine zob in dlesni), ki tvorita medzobni prostor in jih najlažje in najučinkoviteje očistimo z medzobnimi ščetkami.

Foto: Curaprox

Samo čisti zobje so zdravi, samo zdravi zobje so lepi

Da bi obdržali svoje zobe celo življenje, je treba učinkovito uporabljati ustrezne pripomočke. Za čiščenje vidnih ploskev najpogosteje izberemo ročne zobne ščetke. Pomembno je da:

so mehke, da ne poškodujejo dlesni

da ne poškodujejo dlesni so goste , ker na ta način čistijo bolje in hitreje (tudi z gosto metlo pometemo bolje

, ker na ta način čistijo bolje in hitreje (tudi z gosto metlo pometemo bolje imajo čim manjšo glavo, da lažje očistimo težje dostopne ploskve

Za čiščenje medzobnih prostorov so najbolj učinkovita izbira kakovostne medzobne ščetke. Ob tem, da je ustrezne velikosti, je pomembno da ima:

tanko, stabilno, a gibljivo žično jedro , ki omogoča prilagajanje različnim medzobnim prostorom in zmanjšuje možnost poškodb,

, ki omogoča prilagajanje različnim medzobnim prostorom in zmanjšuje možnost poškodb, mehke in goste ščetine, da dosežejo težje dostopna mesta ter učinkovito in brez poškodb očistijo dlesen in stranski ploskvi zob.

Ana Maria Mitić Foto: Curaprox

DNA WHITENING + CURAPROX = Recept za zdrave in sijoče zobe

Sodelovanje med blagovnima znamkama DNA WHITENING in Curaprox je tako zagotovilo in podpora zdravim in bleščečim zobem, da bodo še naprej ostali taki in da boste z njimi lahko zasijali tudi vi.