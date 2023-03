Curaprox med prejemniki naziva Izbran produkt leta 2023

Potovalni set

Nepogrešljiv sopotnik na vseh potovanjih v priročnem pakiranju nudi vse, kar potrebujete za popolno ustno nego, ko niste doma. Vsebuje izjemno učinkovito, zložljivo zobno ščetko CS 5460 ultra soft, medzobni ščetki CPS prime v dveh različnih velikostih, držalo za medzobno ščetko ter potovalno velikost nežne belilne zobne paste Curaprox Be you.

Foto: Curaprox

Ko se ščetka in medzobne ščetke obrabijo, lahko držala obdržite, zamenjate pa le nastavke in mini zobno pasto. Tako bo vaš potovalni set kot nov, vi pa boste pridelali manj odpadkov.

Zobna ščetka kids

Otrokom med 4. in 12. letom zagotavlja popolno čiščenje, tudi če tehnika ščetkanja ni zmeraj popolna. Gre za manjšo različico ikonične Curaprox CS 5460 ultra soft. Ima krajše in ožje držalo ter majhno glavo s 5.500 tankimi, mehkimi in gostimi ščetinami, ki doseže vse kotičke v otroških ustih.

Foto: Curaprox

"Vodilo blagovne znamke Curaprox je 'Boljše zdravje za vas' in temu dosledno sledi razvoj vsakega izdelka. Ustno zdravje namreč pomembno prispeva k splošnemu zdravju, zato ni vseeno, kakšne pripomočke uporabljamo za njegovo vzdrževanje. Veseli nas, da so kupci prepoznali pomen popolne ustne nege, tudi ko smo na poti ter naziv Izbran produkt leta 2023 podelili potovalnemu setu Curaprox. Prav tako pa so s podelitvijo tega naziva otroški zobni ščetki Curaprox kids pokazali, da se zavedajo, da iz majhnega raste veliko in da se dobre navade oblikujejo že v otroštvu. To je še posebej pomembno, ko gre za ustno nego," je ob tem povedalaTadeja Osvald, direktorica Curaden Slovenija.