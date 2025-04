Pet zanimivih dejstev o mikrobiomu in njegovi vlogi pri našem zdravju

Raziskave v zadnjih letih potrjujejo, da so usta vrata v naše telo ter sodijo med biološko najbolj zapletene in pomembne dele telesa. Zato je tudi pri izbiri kemičnih pripomočkov za vzdrževanje ustnega zdravja, na primer ustnih vod, treba pozornost posvetiti sestavinam.

Ravnovesje ustnega mikrobioma pomembno vpliva na zdravje

Ustni mikrobiom kot druga največja in najbolj raznolika mikrobiota za črevesjem vsebuje več kot 700 vrst bakterij, med njimi vsaj dve vrsti, ki pomembno prispevata k nastanku zobnih oblog. Če je ustni mikrobiom v ravnovesju, škodljive bakterije nimajo pomembne moči. Če pa ga denimo oslabimo z nekritično uporabo ustne vode z neprimerno sestavo, bomo ob tem nehote uničevali tudi dobre bakterije, moč pa lahko pridobijo škodljive, ki s seboj prinesejo težave.

Pet dejstev o mikrobiomu, ki jih morda še ne poznate

1.) Z nami živi na trilijone mikrobov: v in na našem telesu prebiva več mikroorganizmov, kot je človeških celic.

v in na našem telesu prebiva več mikroorganizmov, kot je človeških celic. 2.) Črevesni mikrobiom je kot organ: bakterije v črevesu skrbijo za fermentacijo vlaknin, ki jih tanko črevo ne more prebaviti in sintezo vitaminov. Proizvedejo lahko okoli 95-odstotkov zaloge serotonina, ki ga telo potrebuje za uravnavanje razpoloženja.

bakterije v črevesu skrbijo za fermentacijo vlaknin, ki jih tanko črevo ne more prebaviti in sintezo vitaminov. Proizvedejo lahko okoli 95-odstotkov zaloge serotonina, ki ga telo potrebuje za uravnavanje razpoloženja. 3.) Prehranjevalne navade, zdravila in šport pomembno sooblikujejo naš mikrobiom: vsak mikrobiom je unikaten in lahko nanj do določene mere vplivamo s svojim načinom življenja – zdravo prehrano in gibanjem.

Foto: Curaprox

4.) Dobri mikrobi krepijo naš imunski sistem in pomagajo pri prebavi: kratkoverižne maščobne kisline imajo učinek stabilizacije našega imunskega sistema in znižujejo njegov vnetni odziv.

5.) Do 90 odstotkov vseh bolezni je povezanih z našim mikrobiomom: če je uravnotežen mikrobiom naš zaveznik pri vzdrževanju zdravja, je neuravnotežen in manj raznolik mikrobiom lahko vzrok za težave – vnetja in bolezni.

Foto: Curaprox

Ustna voda s formulo naslednje generacije