Zobna pasta, ki podpre moč sline

Zdravje naših ust se začne pri naravni obrambi telesa – pri slini. Moč te naravne zaščite pa lahko dodatno okrepi zobna pasta, ki jo podpira in spodbuja. Curaprox Enzycal 1450 je prav to – nežna, vendar učinkovita zobna pasta, ki deluje v sinergiji s slino in krepi njene obrambne mehanizme.

Zakaj je Curaprox Enzycal 1450 nekaj posebnega

Vsebuje tri naravne encime, ki so sicer že prisotni v naši slini in imajo odlične zaščitne učinke:

1. Laktoperoksidaza – pomaga stabilizirati in okrepiti protibakterijsko delovanje sline.

2. Glukooksidaza – deluje proti škodljivim bakterijam in pripomore k ohranjanju zdrave ustne flore.

3. Amiloglukozidaza – spodbuja naravno remineralizacijo zob in blaži občutek suhih ust.

V kombinaciji s 1450 ppm natrijevega fluorida ti encimi zagotavljajo učinkovito zaščito pred kariesom, obenem pa so nežni do ustne sluznice.

Slina – zaveznik ustnega zdravja

Slina ni le tekočina v ustih – je kompleksen biološki sistem, ki vlaži, varuje, obnavlja in razkužuje. Brez nje bi bile vsakodnevne funkcije, kot so govorjenje, okušanje in požiranje, bistveno otežene. Poleg 98 odstotkov vode vsebuje tudi mucine, elektrolite, encime, beljakovine, minerale in protimikrobne snovi.

Kaj še lahko najdete v zobnih pastah? Malenkosti štejejo

Kako deluje?

Slina se proizvaja v treh velikih in številnih manjših žlezah, in to skoraj nenehno. Ob žvečenju ali celo samo ob misli na hrano se njena količina poveča. Dnevno lahko nastane celo do dva litra sline. Sodeluje pri prebavi, uničuje škodljive bakterije, celi tkiva, nevtralizira kisline in omogoča remineralizacijo zobne sklenine.

Ko sline ni dovolj – kako pomaga Curaprox Enzycal 1450

Stanja, kot je kserostomija ali suha usta, so lahko posledica zdravil, bolezni ali stresa. Suha usta pomenijo večje tveganje za karies in okužbe, saj je naravna obramba zmanjšana. Curaprox Enzycal 1450 je popolna izbira v takšnih primerih, saj njeni encimi nadomestijo manjkajoče delovanje sline in hkrati ne vsebuje agresivnih sestavin, kot je SLS (natrijev lavrilsulfat), ki lahko sluznico dodatno dražijo.

Zobna pasta, ki deluje skupaj s slino

Medtem ko veliko zobnih past le mehansko čisti zobe, Curaprox Enzycal 1450 sodeluje s slino. S svojo nizko abrazivnostjo (nizka vrednost RDA) nežno očisti zobe in odstrani madeže, pri tem pa ne poškoduje sklenine.

Namesto da bi delovala proti naravni obrambi telesa, jo Curaprox Enzycal 1450 podpira. Je zobna pasta, ki ne vsebuje agresivnih penil, ampak okrepi naravne procese, ki ohranjajo usta zdrava, čista in zaščitena.

Naj vaša vsakodnevna nega temelji na znanstveno podprtem pristopu – z močjo sline in učinkovitostjo Curaprox Enzycal 1450.

Avtorica članka je Karolina Marolt.