Iščete učinkovitejšo rešitev od zobne nitke?

Neredni obiski pri zobozdravniku in slaba ustna higiena sta poglavitna razloga, da sta karies in parodontalna bolezen prisotna pri večini. Strah pred zobozdravniki danes več ne bi smel biti izgovor za neredne obiske, saj nove tehnologije in pristopi vsakemu posamezniku omogočajo, da se strahu končno znebi. Kako pa je z ustno higieno? Imamo potrebno znanje in prakso?

Foto: Curaden Slovenija d.o.o.

Popolna izbira za zdrave zobe in dlesni

Najpomembnejši pripomoček je zobna ščetka, s katero pa lahko v najboljšem primeru očistimo le okoli 70 odstotkov površine zob in dlesni. Za čiščenje preostalih 30 odstotkov večina najprej pomisli na zobno nitko, vendar različne študije in tudi praksa v naši zobni ordinaciji dokazujejo, da večina ljudi zobne nitke ne uporablja pravilno; z njo se velikokrat poškodujejo in ne znajo oceniti, kako globoko morajo v medzobni prostor. Ob tem pa nitka niti ni učinkovita v vseh medzobnih prostorih, zato je bolj priporočljivo uporabiti ustrezno medzobno ščetko. Uporabo zobne nitke svetujem samo na mestih, kjer ne moremo vstaviti niti najmanjše medzobne ščetke.

Foto: Curaden Slovenija d.o.o.

Kako izbrati ustrezno medzobno ščetko

Medzobne ščetke so na začetku morda res videti zahtevne za uporabo, ampak ko se jih enkrat navadimo, ne moremo brez njih. Prvo pravilo pri uporabi medzobne ščetke je pravilna izbira velikosti, pri čemer nam je lahko v pomoč posebna merilna sonda. Običajno za čiščenje vseh medzobnih prostorov potrebujemo vsaj dve ali več različnih velikosti. Izbira velikosti je zelo pomembna, saj premajhna medzobna ščetka ne zapolni celotnega medzobnega prostora in s tem ni maksimalno učinkovita, s preveliko pa se lahko poškodujemo.

Foto: Curaden Slovenija d.o.o.

Enostavneje kot nitkanje

Pomembna je tudi pravilna izvedba čiščenja, ki je zelo enostavna, celo bolj kot nitkanje. Medzobno ščetko nežno vstavimo med dva zoba, tik nad dlesnijo. Previdno jo potisnemo skozi medzobni prostor in jo nato izvlečemo ter splaknemo pod tekočo vodo. Enkrat noter in ven, enkrat na dan, najbolje zvečer. Pomembno je, da se ne ustrašimo krvavenja, ki je prisotno predvsem na začetku njene uporabe. Krvaveče dlesni so namreč znak vnetja, to pa je posledica slabe ustne higiene. Vnetje lahko preprečimo samo z dobro higieno.

Avtorica prispevka: Alenka Seljak, dr. dent. med. // Samoplačniška zobna ambulanta ORIDENT