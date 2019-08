Priljubljena voditeljica pokazala zapeljivo postavo #foto

Osebni trener Andrej Milutinovič je voditeljico v komentatorski oddaji Od težaka do junaka, ki je spremljala resničnostni šov The Biggest Loser Slovenija, pogosto zbadal, da na skupnih treningih v fitnesu lenari in da bi morala dati več od sebe, če želi priti do želenih rezultatov.

Jasna pa je z zadnjo fotografijo z dopusta, ki ga v teh dneh preživlja na hrvaški obali in ki jo je objavila na svojem profilu na Instagramu, komentatorju kar malce zaprla usta. Dokazala je, da premore zavidanja vredno postavo in da se treningi v fitnesu še kako obrestujejo.

Jasna je tokrat objavila fotografijo svoje zadnje strani:

Pod objavo je v zelo kratkem času prejela veliko všečkov, njeni sledilci niso skoparili s komplimenti.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.