Spomladi na Planet prihaja veliki gasilski izziv, v katerem bodo sodelovali požrtvovalni in vrhunsko usposobljeni gasilci in gasilke iz prostovoljnih gasilskih društev. Oddajo bosta vodila Marko Potrč in Eva Cimbola, ki tudi sama zelo spoštujeta neprecenljivo delo gasilcev.