Poglejte, kateri zvezdniki bodo nastopili na nogometni tekmi GAME4UKRAINE

V soboto, 5. avgusta, ob 18. uri si boste v prenosu na Planet 2 lahko ogledali izjemen nogometni dogodek Game4Ukraine, na katerem se bosta na zelenici pomerili modra ekipa s kapetanom, legendarnim Andrijem Ševčenkom, in rumena ekipa s kapetanom Aleksom Zinčenkom, ki trenutno igra za Arsenal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nagovoru napovedal, da bo v soboto, 5. avgusta, na stadionu londonskega kluba Chelsea Stamford Bridge posebna dobrodelna nogometna tekma. Zbran denar bo namenjen obnovi šol, ki so bile porušene med trenutno vojno v Ukrajini.

Tekma se bo začela ob 18. uri, na Stamford Bridgeu pa se bosta pomerili ekipi rumenih in modrih, ki predstavljata nacionalne barve Ukrajine. Kapetana ekip bosta nekdanji napadalec Chelseaja Andrij Ševčenko in bočni branilec Arsenala Aleks Zinčenko, ki sta tudi ambasadorja UNITED24, platforme ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki zbira sredstva za pomoč pri obnovi Ukrajine.

"Podpiram pobudo Andrija Ševčenka in Oleksandra Zinčenka za dobrodelno tekmo v Londonu," je dejal predsednik Zelenski. "Game4Ukraine na Stamford Bridgeu je priložnost za nogometno skupnost po vsem svetu, da se združi, pokaže solidarnost, pomaga Ukrajini in našim otrokom, da se vrnejo v šolske klopi."

Ševčenko je dodal: "S predsednikom Zelenskim smo pred enim letom, ko sem postal prvi ambasador UNITED24, razpravljali o dobrodelni tekmi za Ukrajino. Za organizacijo takega dogodka je bil potreben čas. Tekma za Ukrajino bo na stadionu, ki ga zelo dobro poznam. To je domači stadion Chelseaja, Stamford Bridge. Prepričan sem, da bodo tako navijači Chelseaja kot Arsenala podprli to tekmo, pa tudi vsi, ki imajo radi nogomet in želijo izraziti svojo solidarnost z Ukrajino."

Kapetana sta svoji ekipi izbrala med nogometaši, ki trenutno navdušujejo na nogometnih zelenicah, številnimi nogometnimi legendami, v ekipah pa bodo tudi znana imena iz sveta zabave.

V ekipi Andrija Ševčenka bodo tako zaigrali Michael Essien, Luca Toni, Dida, Massimo Oddo, Gianfranco Zola, Carlo Cudicini, Claude Makélélé, William Gallas, Samuel Eto'o, Mykhailo Mudryk, Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro, Shota Arveladze, Christian Panucci, Jimmy Floyd Hasselbaink, Joe Cole, Serginho, Jermain Defoe, Petr Čech, Serhiy Rebrov, Gerard Piqué, Júlio César, Claire Rafferty, Carly Telford in drugi.

V ekipi Aleksa Zinčenka pa bodo Jens Lehmann, Joleon Lescott, Per Mertesacker, Robert Pires, John Arne Riise, Antonio Valencia, Wes Morgan, Jack Wilshere, Bacary Sagna, David James, Charlie Adam, Mark Noble, Gaël Clichy, Martin Škrtel, Yevhen Konoplyanka, Yevhen Levchenko, Oleh Luzhnyi, Mikaël Silvestre, Darijo Srna, Gilberto Silva, Katie Chapman, Jessica Hurtado, Rachel Yankey, Yakubu in drugi.

Dogodek bo popestrila tudi glasba v živo. Nastopili bodo številni glasbeni izvajalci in skupine, ki bodo popestrili tudi odmor med polčasom.

Dogodek boste na Planet 2 lahko v neposrednem prenosu spremljali v živo. Komentiral ga bo novinar Tomaž Cuder.

Nogometno tekmo GAME4UKRAINE si boste v neposrednem prenosu na Planet 2 lahko ogledali v soboto, 5. avgusta, ob 18. uri.

