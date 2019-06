Paul Walker ji je polepšal snemalne dni

V nedeljo ob 20. uri si na Planetu oglejte vratolomno akcijsko vožnjo Prehitri in predrzni, v katerih poleg Paula Walkerja in Tyresa Gibsona igra tudi Eva Mendes. Igralka pravi, da je bilo snemanje s postavnimi moškimi zelo prijetno in jo skoraj spremenilo v jutranjega človeka.

Eva Mendes se snemanja Prehitrih in predrznih (2 Fast 2 Furious) rada spominja, saj je bil to njen prvi resnično velik filmski projekt, za nameček pa je pri njem sodelovala s samimi na pogled prijetnimi igralci s Paulom Walkerjem na čelu. "Priznati moram, da je bilo lepo vsako jutro priti na snemanje in ga videti tam. Prijeten je bil. Nisem jutranji človek, a ko sem ga videla tako prijetnega in lepega, sem bila kar srečna, da sem tam," je povedala.

Paul Walker in Eva Mendes v filmu Prehitri in predrzni

Igralec Paul Walker, ki je bil tudi zasebno navdušen avtomobilist, je nastopil v kar šestih uspešnicah franšize Hitri in drzni. Novembra 2013 se je smrtno ponesrečil v porscheju, ki ga je vozil njegov prijatelj, ravno takrat pa so snemali film Hitri in drzni 7 (Furious 7).

Osrednje ime franšize ostaja Vin Diesel, ki pa v nadaljevanju Prehitri in predrzni ni zaigral, saj je bil preveč zaposlen s snemanjem filma XXX - Trojni X (xXx). Prihodnje leto v kinematografe sicer prihaja že deveto nadaljevanje visokooktanske akcije, Eva Mendes pa se je pojavila v dveh filmih, v vlogi Monice Fuentes jo na hitro vidimo tudi v Hitrih in drznih 5 (Fast Five).

Odlična igralka, slaba voznica

Igralci iz filmov Hitri in drzni radi govorijo, da so kot družina, zelo prijeten spomin na snemanje pa ima tudi Eva. Igralka obžaluje le to, da v filmu ni vozila katerega od jeklenih konjičkov, kar pa morda vseeno ni tako slabo, saj priznava, da ni preveč dobra voznica. Težave je imela že pri pridobivanju vozniškega izpita. "Trikrat sem padla. Najprej na pisnem delu in potem še na praktičnem. Trikrat," pravi in dodaja, da se temu še danes pogosto nasmeji.

Evo lahko v filmu Prehitri in predrzni ujamete v nedeljo, 30. junija, ob 20. uri.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.