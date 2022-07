Nevesta razkrila: V otroštvu sem bila zastrahovana

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, sodeluje tudi Ella Ding, ki je poročena z Mitchellom Eynaudom. Ella je razkrila, da so jo v otroštvu sovrstniki zastrahovali, kar je pripeljalo do tega, da je kot najstnica postala velika upornica.

Ella Ding je razkrila, da so jo v otroštvu ustrahovali sovrstniki, ker je pri svojih 14 letih poljubila fanta, v katerega je bila zaljubljena, ni pa vedela, da je ta v tem času že imel dekle. Njegova izbranka si je Ello izbrala za tarčo in jo skupaj s svojimi prijatelji ustrahovala po šolskih hodnikih.

"Zgodilo se je celo to, da si nisem upala v šolo, saj sem po družbenih omrežjih dobivala različne grožnje, vsakič pa so me tudi čakali pri šolski omarici. Nanjo so večkrat napisali razne kletvice, po hoji med hodniki pa so name tudi kričali in me med tem zmerjali."

Avstralska nevesta je priznala, da jo je tovrstno zbadanje pripeljalo do tega, da je postala prava upornica: "Ob polnoči sem začela bežati iz hiše in se družiti z ljudmi, ki so slabo vplivali name. Pohajkovali smo po ulicah in počeli marsikaj, na kar nisem ponosna."

Vseeno pa je Ella dodala, da tega obdobja ne obžaluje, saj se je v dnevih, ki jih je preživela na ulici, naučila veliko o resničnem življenju.

