Nenavadna dirka Matta Damona #video

Voditeljica pogovorne oddaje Ellen, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka popoldne, svoje zvezdniške goste pogosto pripravi do sodelovanja v nenavadnih izzivih. Igralec Matt Damon je tako oblekel veliko napihnjeno obleko in z golfom prevozil poligon z ovirami.