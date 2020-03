Nekdanji košarkar je danes aktiven borec za pravice diskiriminiranih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 14.15 si na Planetu lahko ogledate oddajo Ellen, v kateri bo gostoval upokojeni profesionalni košarkar Charles Barkley, ki bo voditeljici med pogovorom zaupal, kaj je vzrok za njegovo aktivno nasprotovanje kakršnikoli diskriminaciji človeških skupin in kaj najraje počne v prostem času.

Charles Barkley bo v oddaji Ellen gostoval prvič. Kot narekuje tradicija za novopečene goste, je takoj na začetku voditeljica javnosti pokazala nekaj Charlesovih fotografij, na katerih je zgoraj brez. "Pogrešam stare čase, ko sem si upal sleči majico pred očmi javnosti. Dandanes si je s tako postavo ne upam sleči niti doma," je v smehu priznal košarkar.

V nadaljevanju sta z Ellen omenila tudi njegov uspeh v boju proti diskriminaciji transseksualcev, saj je Charles leta 2017 javno zagovarjal njihove pravice in v košarkarski ligi NBA dosegel, da so tekmo vseh zvezd All Star prestavili na drugo lokacijo, kjer zakon dovoljuje, da transseksualci ravnajo glede na svojo spolno identiteto, ne pa glede na spol, določen ob rojstvu.

"Mislim, da se moram kot pripadnik temnopolte rase postaviti za druge, saj ravno zaradi tega iz lastnih izkušenj dobro vem, kaj pomeni biti diskriminiran," je dejal upokojeni košarkar.

Voditeljico je nato zanimalo še, od kod izvira njegovo navdušenje nad vakuumskimi sesalniki. Charles gre namreč vsakič, ko vidi na televiziji reklamo za nov, močnejši sesalnik, v trgovino in ga kupi. "Res rad čistim," je povedal. Voditeljica mu je zaradi tega podarila celotno kolekcijo vakuumskih sesalnikov, ki jih je kadarkoli v preteklosti podarjala svojim gostom.

Utrinek pogovora Ellen s košarkarsko legendo Charlesom Barkleyjem si lahko pogledate v spodnjem videu, več pa danes ob 14.15 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.