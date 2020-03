Igralka predsednika Trumpa oklicala za idiota #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralke Julia Louis Dreyfus je voditeljici v pogovoru najprej zaupala, da se je v zadnjem času umaknila pred medijsko pozornostjo zaradi boja z rakom, ki ga je premagala. Z Ellen sta se strinjali, da je v takem položaju pomembno imeti ob sebi nekoga, ki to doživlja sam, da te lahko razume in ustrezno podpira.

V zadnjem delu pogovora je Julia voditeljici povedala, da sicer ne spremlja ameriškega nogometa in si zato ni ogledala niti finala, t. i. Super Bowla, je pa videla tvit ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je v njem naredil napako in se za uspešno izvedbo dogodka zahvalil napačni zvezni državi. "Res dobro pozna državo, ki jo vodi," je vse skupaj komentirala zvezdnica in ga zatem večkrat označila za idiota.

Omenila je tudi, da zaradi takih dogodkov začne pogrešati snemanje serije Podpredsednica (Veep). V šali je poudarila, da se gledanost serije gotovo ne more primerjati s pozornostjo, ki je je s takimi izjavami deležen predsednik Trump.

Utrinek pogovora med igralko Julio Louis Dreyfus in Ellen si lahko pogledate v spodnjem videu, več pa v današnji oddaji Ellen ob 14.15 na Planetu.

