Moral se je preleviti v skorumpiranca #foto

Poleg Sebastijana Cavazze in Borisa Kobala v seriji Besa nastopa tudi Jure Ivanušič, ki se je v seriji moral preleviti v vodilnega moža Agencije za privatizacijo Kosova: "Pomembno je bilo, da ustvarim prepričljiv lik skorumpiranega vodilnega moža, ki med razvojem serije vedno bolj spoznava način življenja ter nacionalni značaj Srbov in Albancev na Kosovu."

Jure Ivanušič kot Hans Zimmer, vodilni mož Agencije za privatizacijo Kosova

Jureta je k sodelovanju v seriji Besa povabil producent, ob čemer je bil počaščen, saj je bilo takoj jasno, da gre za res velik projekt in vrhunsko produkcijo, v kateri je sodelovalo več kot 200 igralcev iz vse regije: "Bilo je zelo profesionalno, organizirano, navdihujoče in umetniško polno. Hkrati me je izjemno veselilo sodelovanje z igralskimi kolegi iz Srbije, Francije in Albanije. To so dragocene izkušnje, ki so navdih tudi za druge projekte doma."

Jure Ivanušič na snemanju serije Besa Foto: Osebni arhiv

Kaj se bo zgodilo v 4. delu serije Besa?

Uroš prejme ime svoje prve tarče, vsiljivega italijanskega novinarja (igra ga Boris Kobal), ki je na vrhu Dardanovega seznama za odstrel. Bo Uroš zmogel moriti, da reši svojo družino?

Serija Besa je na sporedu ob petkih ob 23. uri na Planetu. Ponovitev sledi v nedeljo po večernem filmu.