Mladi kuharski mojstri se urežejo manjkrat kot odrasli

Otrok ne gre podcenjevati, pravi producentka oddaje Mladi kuharski mojster, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri. Prav v nocojšnji epizodi bo gledalcem srce ukradla mala tekmovalka, ki se bo kljub poškodbi hitro zbrala in nadaljevala izziv, njene sladice pa se ne bi branil prav nihče ...

V tekmovanju Mladi kuharski mojster (MasterChef Junior) sodelujejo otroci med osmim in trinajstim letom starosti, pred katerimi se stopita tudi vsa osornost in cinizem njihovega mentorja in sodnika Gordona Ramsayja. Otroci so presenetili tudi celotno ekipo oddaje, ki sprva ni vedela, kaj lahko pričakuje. Producentka oddaje Sandee Birdsong je na primer dejala, da na začetku niso bili prepričani, kako se bodo otroci znašli pred izzivi, ki so težki tudi za odrasle ljudi. A kadarkoli so pred njih postavili na videz nemogočo kuharsko nalogo, so se mladi mojstri potrudili po najboljših močeh in ustvarili vse, tudi ekstravagantne sladice, sveže testenine in kreativne ribje jedi.

Ob redkih trenutkih, ko pride do poškodbe, otrokom takoj nudijo tako zdravstveno pomoč kot čustveno oporo.

Otroci se tudi bolje spopadajo z izzivi

Za povrh pa se po besedah producentke otroci tudi manjkrat poškodujejo kot odrasli tekmovalci: "Otroci so neverjetni, tudi urežejo se res redko, veliko redkeje kot odrasli. Že ko jih opazuješ, kako se spopadajo z nalogo, je čudovito, veliko bolje sprejmejo izzive kot odrasli. Kako bodo nesli te težke naprave? In oni jih odnesejo skupaj. Gredo po prijatelja in zmorejo. To je neverjetno."

Pri reviji Time so Mladega kuharskega mojstra zaradi iskrenosti in neverjetne podpore, ki si jo skozi oddajo izkazujejo otroci, celo razglasili za najboljši kuharski šov na televiziji. A ne gre le za mlade junake, ki razkazujejo svoje kuharske veščine, ampak tudi to, da v ospredju ni toliko dramatičnost tekmovanja kot zabava pri ustvarjanju s hrano in učenje.

Najnovejšo, 7. sezono Mladega kuharskega mojstra lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri.

