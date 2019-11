Med snemanjem filma je zvezdnik skoraj izgubil življenje #video

Igralec Jason Statham je med snemanjem filma Plačanci 3 le za las pobegnil smrti, saj se je med enim od akcijskih prizorov pripetila huda nesreča.

Ko je Statham med prizorom vozil tritonski tovornjak, so zavore nenadoma zatajile in vozilo je zapeljalo v morje in se potopilo skoraj 20 metrov globoko. Na srečo se je akcijski zvezdnik, ki se je v preteklosti profesionalno ukvarjal s skoki v vodo, trezno in hitro odzval.

Kako se je nesreča zgodila, si lahko pogledate v spodnjem videu:

"Hvala bogu smo vrata že prej odstranili," je povedal njegov soigralec v filmu zvezdnik Sylvester Stallone na premieri filma v Londonu. "Če bi bil kdo drug v tem tovornjaku, bi bil mrtev, saj smo med snemanjem vsi nosili težke škornje in drugo opremo. A ker je bil Jason nekoč vrhunski skakalec v vodo, je iz vozila lahko izplaval."

Igralska zasedba filma Plačanci 3 (The Expendables 3) Foto: IMDb

Statham je sicer v filmu odigral vse kaskaderske vložke svojega lika Leeja Christmasa, nekdanjega britanskega vojaka SAS. Ko so ga vprašali, kaj je bila najhujša poškodba, ki jo je staknil med snemanjem filma Plačanci 3, nesreče s tovornjakom sploh ni omenil, ampak je odgovoril le: "Med snemanjem prvega prizora se mi je strgala vezalka."

Plačance lahko na Planetu ujamete NOCOJ ob 20. uri. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Twitter, Facebook in YouTube.